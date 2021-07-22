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Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştılar

Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştılar
Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştılar

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yüzmek için kayalıklardan girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve orada mahsur kalan şahıs vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştılar - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, bölgede bulunan kayalıklardan denize girdi.

Denizde dalgalara kapılan şahıs boğulma tehlikesi yaşarken, olayı gören vatandaşlar hemen gencin yardımına koştu. Kayalıklarda dalgalarla birlikte sürüklenen şahıs vatandaşlar tarafından uzatılan havluya tutundu.

Daha sonra vatandaşlar, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı çekerek denizden çıkarttı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Murat Kanber
 

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