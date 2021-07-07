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Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü: O anlar kamerada

Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü: O anlar kamerada
Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü: O anlar kamerada

Bahçelievler'de merdivene çıkmaya çalışan baba, bebeği arabasından yere düşürdü. Bebeğin yere düştüğünü gören baba şok geçirirken, bir vatandaş tarafından yerden kaldırarak annesine verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin yere düşme anı ise kameraya böyle yansıdı.

Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'de bir baba, içinde çocuğunun olduğu bebek arabasını sürüyordu. Kaldırıma yanaşan aile bu esnada bir dükkana doğru yöneldi.

Aracı kullanan baba arabayı merdivenden yukarı çıkarmaya çalıştığı esnada, bebeği düşürdü. Arabanın arkasından yüzüstü yere düşen bebek ağlamaya başladı. Kısa süreli şok geçiren adam neye uğradığını şaşırırken ağlayan bebeğin yardımına çevredeki bir vatandaş koştu.

Düşen çocuğu kaldıran adam, bebeği annesine verdi.

Emniyet kemeri takılı olmadığı için düşen bebeği annesi yatıştırmaya çalışırken, bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin düşme anı ise kameraya yansıdı.

Armağan Yılmaz- Erdal Can İçelli
 

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