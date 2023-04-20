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Dalgın şoför yaşlı kadına böyle çarptı

Dalgın şoför yaşlı kadına böyle çarptı
Dalgın şoför yaşlı kadına böyle çarptı

Bursa’da dalgın taksi sürücüsü halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı çarptı. Kendine erken gelen şoför frenleyip durunca facianın eşiğinden dönüldü. O anlar bir işyeri kamerasına anbean yansıdı.

Dalgın şoför yaşlı kadına böyle çarptı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde yaşlı bir kadın halk otobüsünden inip caddenin karşısına yaya geçidinden geçmek istedi. Bu esnada gaza basan taksi sürücüsü yaşlı kadına çarptı. Hemen frenleyerek duran şoför ve çevredekiler yaşlı kadının yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına müdahale ederken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ahmet Burak Öztürk

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