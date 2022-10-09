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Dalların altın sarısında hasat zamanı: Dünyada rakibi yok

Dalların altın sarısında hasat zamanı: Dünyada rakibi yok
Dalların altın sarısında hasat zamanı: Dünyada rakibi yok

Sakarya’da yetiştirilerek dünyaya ihracatı yapılan coğrafi işaretli ayvanın hasadı başladı.

Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçelerinde yetiştirilen ve coğrafi işaret alan ayvada hasat başladı. Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan ve sadece elle toplanan dalların sarı altını, iç piyasa ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor.

Dallardan toplanan ayva, bahçede işçiler tarafından kalitesine göre ayrılarak kasalara yerleştirilip, soğuk hava depolarına kaldırılıyor. Burada yapılan işlemler sonrasında ise ayva, Türkiye pazarının yanı sıra Amerika, Hollanda, Almaya ve Rusya'ya gönderiliyor.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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