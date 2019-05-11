Dalyan Kanalı'na giren genç boğuldu

Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesine arkadaşı ile günübirlik gezmeye gelen Ali Demirtaş, Kaunos Kral Çaybahçesi önünden Köyceğiz Çandır Mahallesi iskelesine yüzmek için Dalyan Kanalı'na girdi.

Kısa süre sonra arkadaşı ve çevredekiler suya giren Demirtaş'ın çırpındığını fark etti. Akıntının da etkisiyle gözden kaybolan genç için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipler sevk edildi.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kanalda arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri botla kanalda arama yaptı.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) dalgıçları başta olmak üzere çevredeki dalgıç ekipler kanalda Demirtaş'ı aradı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından DALKO ekipleri Demirtaş'ın cansız bedenine ulaştı. Demirtaş'ın cesedi otopsi için Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihat Cura