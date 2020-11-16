İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Damadı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Damadı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
Damadı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Bilecik’te damadı tarafından vurularak ağır yaralanan Abdullah Duman hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre;, Bilecik'te 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Nur Acar, geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Bugün Bilecik Adliye Sarayında görülen duruşma sonrası Onur Acar, Bilecik Adliye Sarayı yanındaki Cumhuriyet Meydanı'nda eşi Cemile Nur ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı. Baba kızı ağır yaralayan Onur Acar, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Ağır yaralan baba ve kızı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba kurtarılamadı.
Öte yandan Cemile Nur Acar'ın ağır yaralı olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İbrahim Sünetçi
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.