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Damadın arkadaşları kına gecesinde bindallıyla renk kattı

Damadın arkadaşları kına gecesinde bindallıyla renk kattı
Damadın arkadaşları kına gecesinde bindallıyla renk kattı

Denizli’de dünya evine giren damada sürpriz yapan arkadaşları, bindallı giyerek gösteri yaptıkları kına gecesine renk kattı.

Damadın arkadaşları kına gecesinde bindallıyla renk kattı - Tıkla İzle

Çameli ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde hayatlarını birleştiren Kemalettin ve Sultan Ayten çiftinin düğünden 1 gün önce gerçekleştirilen kına gecesi renkli görüntülere sahne oldu.

Ellerine kına yakılması için alanın ortasında bekleyen genç çift, kına yakmak için kadınların alana girmesini beklerken, damadın arkadaşları renkli bir sürprize imza attı. Bayan kıyafeti olan yöresel bindallıları giyen damadın arkadaşları, davetlileri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Damadın arkadaşlarının ilginç ve eğlenceli gösterisi, izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kına gecesine katılanlar tarafından paylaşılan erkeklerin bindallı gösterisi, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Binlerce kişi tarafından izlenen dans gösterisi, en çok izlenen videolardan birisi oldu.

Atilla Özer
 

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