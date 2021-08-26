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Damadın 'evet' dediği sırada arkadaşları 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açtı

Damadın 'evet' dediği sırada arkadaşları 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açtı
Damadın 'evet' dediği sırada arkadaşları 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açtı

Elazığ’da bir nikah töreninde damat 'evet' dediği sırada arkadaşları Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açması ortaya ilginç görüntüler oluşturdu.

Damadın 'evet' dediği sırada arkadaşları 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açtı - Tıkla İzle

Elazığspor'da ve çeşitli kulüplerde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Elazığ Belediyespor'da yardımcı antrenörlük, Kovancılarspor'da teknik sorumluluk yapan Samet Ersöz, önceki akşam düzenlenen düğün töreni ile hayatını Elif Özdemir ile birleştirdi. Genç çifti düğün törenlerine il futbol camiası, sevenleri ve aile yakınları yalnız bırakmadı.

Nikah töreninde damadın 'evet' dediği sırada arkadaşları, Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Son pişmanlık ne yarar" sözlerinin yer aldığı müzikle sürpriz yaptı. Şarkının açılması salonda misafirler arasında gülüşmelere neden oldu.

 

Hüseyin Kabukçu

 

 

 

 

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