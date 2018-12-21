Damadını bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Günü Güzel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Temel ile eşi Zeynep Temel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan Temel, eşi Zeynep Temel'i darp etti. Yaşanan olayın ardından Zeynep Temel, babası Sebahattin Y.'yi telefonla arayarak, eşinin kendisini sopa ile dövdüğünü söyledi. Sebahattin Y., aynı mahallede oturan kızının evine doğru gitti. Kayınpederinin evine geldiğini gören Ayhan Temel, eline aldığı ekmek bıçağı ile sokakta beklemeye başladı. Sokakta karşılaşan kayınpeder ile damat, bir süre tartıştı. Kayınpeder ile damat arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sebahattin Y., eline geçirdiği bıçakla damadı Ayhan Temel'i boğazından bıçakladı.

Boğazından ağır yaralanan Temel kanlar içinde sokakta yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayhan Temel, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Zeynep Temel ise kavgayı engellemeye çalıştığı sırada elinden aldığı bıçakla yaralandı. Elinden yaralanan kadın ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polisler, Sebahattin Y.'yi gözaltına alırken, cinayette kullanılan bıçağa el koydu. Ekiplerin sokak içerisinde yaptığı inceleme sırasında, bir başka bıçak daha bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu

