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Damadını öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi

Damadını öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi
Damadını öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi

Beyoğlu Piyalepaşa’da kızını dövdüğü gerekçesiyle damadını öldürdüğü iddia edilen kayınpeder Sebahattin Yıldırım ve kızı Zeynep Temel adliyeye sek edildi. Baba ve kızına sevk sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.

Damadını öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Beyoğlu Piyalepaşa'da dün saat 21.15 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Ayhan Temel eşi Zeynep Temel ile tartışmıştı. Ardından Zeynep Temel babası Sebahattin Yıldırım'ı arayarak eşinin kendisini sopa ile dövdüğünü söylemişti. Bunun üzerine kızının evine giden Yıldırım, damadı Ayhan Temel'i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Sebahattin Yıldırım ve kızı Zeynep Temel'in emniyetteki işlemleri sona erdi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalat Sarayı'na sevk edilen baba ve kızına sevk sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.  

Sümer Avcı

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