Damadının tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Erdoğdu Mahallesi'nde Abdülbaki D. (33) boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur D. (35) ve kayınvalidesi Rabia K.'yı (61) tabanca ile vurduktan sonra bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rabia K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan Abdülbaki D.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.