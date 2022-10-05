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Damat sağdıçlarının yaptığı sürprizi bu sefer gelinin sağdıçları yaptı

Damat sağdıçlarının yaptığı sürprizi bu sefer gelinin sağdıçları yaptı
Damat sağdıçlarının yaptığı sürprizi bu sefer gelinin sağdıçları yaptı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde mutlu bir birlikteliğe imza atan Çağdaş ve Yaşiye Sıtkı çiftine gelinin sağdıçlarından beklenmedik bir sürpriz geldi. Damadın arkadaşlarının sürpriz yapmasına alışık olunsa da gelinin arkadaşlarından gelen sürpriz şaşırttı.

Damat sağdıçlarının yaptığı sürprizi bu sefer gelinin sağdıçları yaptı - Tıkla İzle

Gelinin arkadaşları kendi arabalarını süsleyerek konvoya eşlik etti, düğün töreninde ise cama yazdıklarını hediye ettiler. Kendi aralarında espri konusu olan "Ben Sana Evlenme Diyorum", "Elveda Sağlık Ocağı", "Elveda Tavuk Dürüm, Hoş Geldin Salçalı Makarna", "Gruptan Ayrıldı Son Görülme" yazılarını süsledikleri arabalarının arkalarına da yazan Ayşenur Taylan ve Büşra Atla düğünün ortasında ise damada önlük takıp oklava verirken, geline de salça ile makarna hediye etti. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde davetliler de şaşkınlığını gizleyemedi.

Murat Seyman

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