Damat sağdıçlarının yaptığı sürprizi bu sefer gelinin sağdıçları yaptı

Gelinin arkadaşları kendi arabalarını süsleyerek konvoya eşlik etti, düğün töreninde ise cama yazdıklarını hediye ettiler. Kendi aralarında espri konusu olan "Ben Sana Evlenme Diyorum", "Elveda Sağlık Ocağı", "Elveda Tavuk Dürüm, Hoş Geldin Salçalı Makarna", "Gruptan Ayrıldı Son Görülme" yazılarını süsledikleri arabalarının arkalarına da yazan Ayşenur Taylan ve Büşra Atla düğünün ortasında ise damada önlük takıp oklava verirken, geline de salça ile makarna hediye etti. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde davetliler de şaşkınlığını gizleyemedi.

Murat Seyman

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