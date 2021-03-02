Damat ve öldürdüğü kayınbabasının son görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay 4 Şubat Perşembe günü merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79053. Sokak'taki bir apartmanın 7'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Meryem A.,(26) eşi Hasan A. (42) ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Hasan A., eşiyle barışmak isteyip evine götürmek istedi. Ancak bu duruma hem eşi hem de kayınbabası ile kaynanası karşı çıkınca yanında getirdiği tabancayla ateş etmeye başladı. Kayınbabası Mehmet K.'yı başından, eşi Meryem A.'yı göğsünden, kayınbiraderi Halil İbrahim K.'yı elinden yaralayan Hasan A., daha sonra silahı başına dayayıp tetiği çekti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırırken, Hasan A.'nın ise öldüğünü belirledi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kayınbaba Mehmet K.'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Meryem A. (28) ile Hasan A.'nın (44) 2015 yılında evlendiği ancak Hasan A.'nın düğün yapmadığı, genç kadının sürekli düğün istediği ancak yapmayınca eşiyle arasının bozulduğu bu nedenle kadının evi terk ettiği belirtildi.

Bu arada, damadın ve öldürdüğü kayınbabasının son görüntüleri de ortaya çıktı. Apartmanın giriş güvenlik kamerası kayıtlarına göre önce apartmana kayınbaba gelip asansöre binip oturdukları kata çıkıyor. Daha sonra ise dehşet saçan damat apartmana gelip asansöre biniyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

