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Damattan kayınpederine zehirli baklava

Damattan kayınpederine zehirli baklava
Damattan kayınpederine zehirli baklava

Antalya'da iddiaya göre boşanmak için evden ayrılan eşinin ailesine baklava göndererek kayınpederinin zehirlenmesine neden olduğu ileri sürülen damat ve iki arkadaşı gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesinde kocası F.A.'dan ayrılmak isteyen M.A. isimli kadın bir süre önce evden ayrılıp, ailesinin yanına geldi. Bu duruma sinirlenen F.A., iddiaya göre 8 gün önce kayınpederinin evini kurşunladı. Olayın ardından gözaltına alınan F.A.'ya 1,5 aylık uzaklaştırma cezası verildi.

Öte yandan M.A., 3 gün önce polis merkezine başvurarak, babasının sosyal hizmetlerden geldiklerini söyleyen iki kişinin getirdiği baklavayı yemesi sonucu zehirlendiği ihbarında bulundu. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eve erzak ve baklava getirdiklerini belirledikleri M.E. ve O.G. ile malzemeleri gönderdiği öne sürülen damat F.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zehirlendiği belirlenen kayınpeder M.K.'nin ise yoğun bakımda hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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