Damı çöken ahırdaki 12 küçükbaş hayvan telef oldu

Örenkale Mahallesi'ne bağlı Hasanabat mezrasında aşırı yağış nedeniyle Aydın Aydın'a ait ahırın damı çöktü. Ahırdaki 12 kuzu telef olurken, bölgede Başkale Belediyesi, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı.

Hayvan sahibi Aydın Aydın, gece saatlerinde ahırın yıkıldığını belirterek, “Kuzularımız altında kalmış. Jandarmaya haber verdik, Allah razı olsun bizlere yardımcı oldular. Belediye kepçe gönderdi. Sonra da veteriner hekimler geldi. Zararımız oldu. Devletimizden yardım talep ediyoruz” dedi.

Harun Aksu

