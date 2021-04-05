İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Damı çöken ahırdaki 12 küçükbaş hayvan telef oldu

Damı çöken ahırdaki 12 küçükbaş hayvan telef oldu
Damı çöken ahırdaki 12 küçükbaş hayvan telef oldu

Van’ın Başkale ilçesinde aşırı yağıştan dolayı damı çöken ahırdaki 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Örenkale Mahallesi'ne bağlı Hasanabat mezrasında aşırı yağış nedeniyle Aydın Aydın'a ait ahırın damı çöktü. Ahırdaki 12 kuzu telef olurken, bölgede Başkale Belediyesi, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı.

Hayvan sahibi Aydın Aydın, gece saatlerinde ahırın yıkıldığını belirterek, “Kuzularımız altında kalmış. Jandarmaya haber verdik, Allah razı olsun bizlere yardımcı oldular. Belediye kepçe gönderdi. Sonra da veteriner hekimler geldi. Zararımız oldu. Devletimizden yardım talep ediyoruz” dedi.

Harun Aksu
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.