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Damperi açık unutunca köprüye takılıp kaldı

Damperi açık unutunca köprüye takılıp kaldı
Damperi açık unutunca köprüye takılıp kaldı

Denizli-Aydın Otoyolunda çalışan hafriyat kamyonu, damperini açık unutması sonucu altından geçtiği köprüye çarptı. Kepçe yardımıyla kurtarılan kamyon nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Damperi açık unutunca köprüye takılıp kaldı - Tıkla İzle

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Salihağa Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli - Aydın Otoyolunda çalışan bir firmaya ait Şevki G. (40) idaresindeki 06 CHM 549 plakalı hafriyat kamyonu, damperini açık unutması sonucu altından geçtiği köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon köprüde sıkıştı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen kamyon kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve kepçe yönlendirildi.

Mehmet Barlas - Eren Elyesa Polat
 

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