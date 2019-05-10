İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı
Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

Giresun’da damperi açılan kamyon üst geçide çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Giresun şehir içi geçişinde Ordu istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Ali Kaya yönetimindeki 28 AAB 347 plakalı hafriyat kamyonu damperinin açılması sonucu Şehit Adnan Bahat Üst Geçidi'ne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası ayrılarak karayoluna düştü, kamyon ise yaklaşık 200 metrelik mesafede durabildi. 

Kazada sürücü Ali Kaya ve yanında bulunan Erkut Karatürk hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası yol karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Kısa süreli trafiğe kapanan yol kamyonun kasasının yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. 

Öte yandan, polis kazayla ilgili inceleme başlatırken sürücü ve arkadaşının durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Resul Yanbul
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.