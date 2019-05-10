Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Giresun şehir içi geçişinde Ordu istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Ali Kaya yönetimindeki 28 AAB 347 plakalı hafriyat kamyonu damperinin açılması sonucu Şehit Adnan Bahat Üst Geçidi'ne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası ayrılarak karayoluna düştü, kamyon ise yaklaşık 200 metrelik mesafede durabildi.

Kazada sürücü Ali Kaya ve yanında bulunan Erkut Karatürk hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası yol karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Kısa süreli trafiğe kapanan yol kamyonun kasasının yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Öte yandan, polis kazayla ilgili inceleme başlatırken sürücü ve arkadaşının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Resul Yanbul

