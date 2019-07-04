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Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı

Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı
Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Fatsa şehir içi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Fahri Şeker yönetimindeki 52 LJ 764 plakalı hafriyat kamyonu damperinin açılması sonucu üst geçide çarptı. O an üst geçitte kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası zarar gördü ve kamyon yaklaşık 200 metrelik mesafede durabildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Fahri Şeker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Ahmet Altay
 

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