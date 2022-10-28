Dan Petrescu: 'İyi bir maç olmadı'

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. maçında deplasmanda Sivasspor'a 3-0 mağlup olan CFR Cluj'da Teknik Direktör Dan Petrescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Petrescu, “Sonuç olarak iyi bir maç olmadı. İlk yarı iyi oynadık ama gol atmadık. Ofsayttan da gol yedik. İlk maçta da olduğu gibi yine hakem hataları oldu. İkinci yarı oyuna güzel başladık, hatta boş kaleye gol atmadık. 2-0'dan sonra da gardımız düştü. Bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz lazımdı. Sivasspor'un da savunması çok iyiydi. Son şansımız Ballkani maçını kazanmak. Ballkani maçını kazandığımız takdirde tur atlayacağız. Mutlaka Ballkani maçını kazanacağız” dedi.

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan



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