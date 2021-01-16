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Dan Petrescu: "Savaştık, sahaya karakter koyduk ama kaybettik"

Dan Petrescu:
Dan Petrescu: "Savaştık, sahaya karakter koyduk ama kaybettik"

Dan Petrescu: "Savaştık, sahaya karakter koyduk ama kaybettik"

Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle ligde onuncu yenilgisini alan Sarı-kırmızılı ekip, 16 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan ve takımın başında ilk maçına çıkan Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını ve sonuçtan memnun olmadığını ifade ederek, toparlanmaya çalışacaklarını vurguladı.

"Sonuçtan hiç memnun değilim"

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dan Petrescu, "Tabi ki sonuçtan memnun değilim. Savaştık, sahaya karakter koyduk ama kaybettik. Kaybedince kimse memnun olmaz. Ben de kaybettiğimiz için hiç memnun değilim. Ama oyuncularımın performansından son derece memnunum. Sahaya iyi bir performans yansıttık. Çok fazla fırsat yakalayıp değerlendiremedik. Etkili ve iyi bir oyun oynadık ama sonuçta mağlup olduk" ifadelerini kullandı.

Said Vakkas Yağcı

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