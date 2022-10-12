Danijel Aleksic: 'Bizim adımıza önemli bir maç olacak'

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir yarın sahasında Letonya ekibi RFS ile mücadele edecek. Maç öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehirli futbolcu Danijel Aleksic, "Yarın bizim adımız önemli bir maç olacak. Avrupa'daki maceramıza kaldığımız yerden, 3 puan için savaşacağız. İyi olarak taraf biziz. Son maçta da bunu gösterdik. Skor elde edemedik. Yarınki maç bizim adımıza, form grafiğimizi ve Avrupa'daki yolumuza devam ettirme anlamında çok önemli bir maç" diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu



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