Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef jürisi Danilo Zanna evli mi? Masterchef'in yeni sezonu ekranlara damga gibi vuruyor. En dikkat çeken ise programın yeni üyeleri. Yeni üyeler izleyeciler tarafından merak ediliyor ve araştırılmaya başlanıyor. En çok arananlardan biri ise taze üye Danilo Zanna. Peki Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli? Danilo Zanna evli mi? İşte merak ettiğiniz jüri üyesi Danilo Zanna hakkında her şey...

Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef jürisi Danilo Zanna evli mi?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 İtalya doğumludur. Aşçılık ile ilgilenen Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veriyor. Türkiye'de restoranı bulunmaktadır.

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapan Danilo Zanna, daha sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir programı sunmuştur.

Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır.

Gupse Özay'ın Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır.

Şuan ise TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının jürisine katılmıştır.