Danimarka AstraZeneca aşısının askıya alınma süresini uzattı

İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin ortaklaşa ürettiği korona virüs aşısına yönelik endişeler, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı'nın olumlu açıklamalarına rağmen devam ediyor. Bazı kişilerde kan pıhtılaşması görülmesi üzerine aşının kullanımının 11 Mart'ta durdurulduğu Danimarka'da "AstraZeneca" krizi sürüyor. Danimarka İlaç Ajansı, aşının kullanımının durdurulması kararının 3 hafta daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu. Ajans yetkilisi Tanja Erichsen basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu kararın "varsayılan yan etkilere dayanarak verildiğini" ifade etti. Erichsen, "Sıradan kan pıhtılarından bahsetmediğimi vurgulamak istiyorum. Kollar, bacaklar ve akciğerlerdeki kan pıhtıları ile ilgili değil. Aşı ile çok nadir görülen kan pıhtılaşması vakaları arasında bir bağlantı olduğu göz ardı edilemez. Çalışmalar başlatıldı, ancak henüz herhangi bir sonuca sahip değiliz. Bu yüzden arayı uzatmaya karar verdik" diye konuştu.

Danimarka Sağlık İdaresi Direktörü Soren Brostroem ise "Birçok kişi aşırı temkinli olup olmadığımızı merak edebilir. Buna ekstra ihtiyati tedbirler ekledik diyebilirim" ifadelerini kullandı. Brostroem ayrıca, Danimarka'nın AstraZeneca aşısını kullanmaya devam etmesi durumunda halkın aşıyı reddetme seçeneğinin olacağını vurgulayarak, "Bekleyebilir ya da başka bir aşı alabilirsiniz" dedi.

Aşının en az 18 Nisan'a kadar kullanılmayacağı belirtildi.

Danimarka'da aşının uygulandığı 60 yaşındaki bir kadında 1 hafta sonra kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 11 Mart'ta ihtiyati tedbir olarak AstraZeneca aşısının kullanımı durdurulmuştu. Kısa süre sonra aşının uygulandığı 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.