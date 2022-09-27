Danimarka Başbakanı Frederiksen, Kuzey Akım'daki sızıntıların kaza olmadığını iddia etti

Danimarka, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında toplam 3 gaz sızıntısı olduğunu tespit etmesinin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını iddia etti.

Frederiksen gazetecilere verdiği demeçte, "Bunların kasıtlı eylemler olduğu artık yetkililer tarafından net bir şekilde değerlendiriliyor. Bu bir kaza değildi. Bu eylemin arkasında kimin olabileceğine dair henüz bir bilgi yok" dedi. Avrupalı bir güvenlik kaynağı ise basına verdiği demeçte, "Kasıtlı hasar olduğuna dair bazı işaretler var" ifadelerini kullanarak, sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu belirtti.

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