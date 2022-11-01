Danimarka erken genel seçim için sandık başında

Danimarka'da erken genel seçim için oy kullanma işlemi sabah saatlerinde başladı. Yaklaşık 4.2 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 14 farklı siyasi parti, parlamentodaki 179 sandalye için yarışıyor. Seçimlerde yarışan sol görüşlü kırmızı blok ile sağ görüşlü mavi bloğun çoğunluk elde etmesi beklenmiyor. Ülkede, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 20.00'ye kadar devam edecek.

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