Danimarka "kan pıhtılaşması" nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede aşılama uygulamaları devam ederken, Danimarka'da sürece dair kritik bir karar alındı. Ülkede aşı uygulanan bazı kişilerde kan pıhtılaşması görülmesi üzerine AstraZeneca'nın ürettiği aşının kullanımı 14 gün süreyle askıya alındı. Sağlık Bakanlığı, aşı ile pıhtılaşma arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığının net olmadığını aktardı. Sağlık Bakanı Magnus Heunicke sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık yetkilileri, önleyici tedbirler kapsamında ölümcül kan pıhtıları şeklinde olası ciddi bir yan etkinin sinyalini takiben AstraZeneca ile aşılamayı askıya aldı. Şu anda bir bağlantı olup olmadığı sonucuna varmak mümkün değil. Erken hareket ediyoruz, iyice araştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Korona virüs salgınında şu ana kadar 217 bin 798 vakanın kaydedildiği ülkede 2 bin 382 kişi hayatını kaybetti.