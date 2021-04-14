Danimarka'da aşılamalar AstraZeneca aşısı olmadan devam edecek

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu endişeleri sürerken, Danimarka'dan konuya ilişkin yeni bir karar geldi. Danimarkalı yetkililer, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının ülkedeki kullanımının bir sonraki duyuruya kadar durdurulacağını açıkladı. Açıklamada, "Danimarka Sağlık Kurumu, Covid-19'a karşı aşılamalara AstraZeneca aşısı olmadan devam edilmesini kararlaştırdı" denildi. Böylece Danimarka, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke oldu. Açıklamada, ilerleyen zamanlarda aşının tekrar kullanılması ihtimalinin de mevcut olduğu belirtildi. Söz konusu kararın ülkedeki aşılama programını birkaç hafta geciktireceği düşünülüyor.

EMA, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olduğunu açıklamıştı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı ile kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı olduğunu belirtmiş fakat bunun çok nadir görüldüğünü açıklamıştı. EMA, kan pıhtılaşmasının AstraZeneca aşısının nadir bir yan etkisi olarak listelenmesi gerektiğini ifade etmişti. Aşı tedarikinde yaşanan aksaklıklara dikkat çeken EMA, aşının faydalarının risklerden daha fazla olduğunu vurgulamıştı.