Danimarka'da Başbakan Frederiksen'in liderliğindeki sol blok çoğunluğu elde etti

Danimarka'da dün yapılan genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Başbakan Mette Frederiksen'in Sosyal Demokratlar Partisi, oyların yüzde 27.5'ini kazanarak en yüksek oyu alan parti oldu. Frederiksen'i destekleyen sol görüşlü kırmızı blok da 14 farklı siyasi partinin parlamentodaki 179 sandalye için yarıştığı seçimlerde 87 sandalyeye ulaştı.

Danimarka medyası, oy sayma işleminin devam ettiği Grönland'dan 2 ve Faroe Adaları'ndan 1 sandalyenin eklenmesiyle sol bloğun 90 sandalye ile çoğunluğu elde ettiğini belirtti. Jakob Ellemann-Jensen liderliğindeki sağ görüşlü mavi blok ise parlamentoda en büyük ikinci grup oldu. Liberal Parti lideri Jakob Ellemann-Jensen, "Seçim sonuçları, parlamentoda bir kez daha kırmızı bir çoğunluk olduğunu gösteriyor" dedi.

Eski Başbakan Rasmussen'in 6 altı ay önce kurduğu Ilımlı Partisi ise parlamentonun en büyük üçüncü grubu oldu. Rasmussen'in yeni hükümetin kurulmasında belirleyici rol oynaması bekleniyor.

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