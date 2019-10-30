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Danimarka'da kum heykellerden dev duvar yapıldı

Danimarka'da kum heykellerden dev duvar yapıldı
Danimarka'da kum heykellerden dev duvar yapıldı

Danimarka’da 2019’da yapılan en uzun kum heykeli duvarı inşa edildi.

Danimarka’da kum heykellerden dev duvar yapıldı - Tıkla İzle

Danimarka'da dünyanın farklı yerlerinden gelen 40 sanatçı, kumdan heykeller yaparak 200 metre uzunluğunda duvar inşa etti. Her yıl düzenlenen festival 10 gün sürüyor. Bu yıl Sondervig Kum Heykel Festivali'nde 2019'un en uzun kum heykeli duvarı inşa edildi. 200 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde oluşturulan kumdan heykel duvarı, 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Festivalin sonuna gelindiği aktarılırken gelecek yıl düzenlenecek festivalde tema "Orta Çağ" olarak belirlendi.


Sanatçı Tarja Matıkaınen, "Dünyadaki en uzun kum etkinliklerinden biri. Bunun eşsiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Celal Dilsiz

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