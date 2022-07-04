Danimarka'daki AVM saldırısında 3 kişi öldü, 4 ağır yaralı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki ülkenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Field's AVM'de dün akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda biri Rus 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyen Polis Şefi Soren Thomassen, olayla bağlantılı 22 yaşındaki Danimarkalı bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Thomassen, olayın terörle bağlantılı olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını söyledi. Tüfek ve mühimmat taşıdığı öğrenilen şüphelinin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen olayla ilgili yaptığı açıklamada Danimarka'nın acımasız bir saldırıya uğradığını belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.Saldırının yaşandığı AVM'de 140'tan fazla mağaza ve dükkan yer alıyor. Danimarka'da en son 2015 yılında Kopenhag'da bir kültür merkezi ve sinagoga yönelik terör saldırısı düzenlenmişti. Düzenlenen çifte saldırıda 2 kişi ölmüş ve 6 polis ise yaralanmıştı.