İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Danışmanı Kaşıkçı duruşmasına katılmadı

Danışmanı Kaşıkçı duruşmasına katılmadı
Danışmanı Kaşıkçı duruşmasına katılmadı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sağ kolu Kahtani, Kaşıkçı duruşmasında yer almadı.

Suudi Arabistanlı yetkililer, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 11 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olarak bilinen Kahtani'nin yer almadığını bildirdi.
Suudi Arabistan savcıları, Kaşıkçı cinayetinin ardından istihbarat yetkilisi Ahmed el Asiri'nin cinayeti yönettiğini, talimatların ise Kahtani tarafından verildiğini açıklamıştı. Her iki isim de Veliaht Prens Selman'ın yakın yardımcılarıydı ve Kaşıkçı cinayeti sonrasında görevden azledildi. Ancak Batılı yetkililere göre, Ocak ayından bu yana gerçekleştirilen 5 mahkemede sadece El- Asiri hazır bulundu. 

Batılı yetkililer, Kahtani'nin cinayetle bağlantılı 11 kişinin arasında olmadığını söyleyerek, yokluğunun korunmak amaçlı mı olduğunu yoksa Kahtani'yi kendi yöntemleriyle mi disipline edeceklerini kimsenin bilmediğini öne sürdü.
Krallık savcısı, geçtiğimiz Kasım ayında, cinayet suçuyla ölüm cezasına çarptırılabilecek 5 kişi de dahil olmak üzere 11 isimsiz zanlıya işaret etmişti. Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan online troll ordusu kurduğu iddia edilen Kahtani, ABD'nin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor. Kahtani ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey 5 kişiden biriydi. 

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olan ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın yanı sıra Türk diplomatlar da tamamen Arapça gerçekleştirilen Kaşıkçı davalarına gözlemci olarak katılabiliyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.