Danışmanı Kaşıkçı duruşmasına katılmadı

Suudi Arabistanlı yetkililer, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 11 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olarak bilinen Kahtani'nin yer almadığını bildirdi.

Suudi Arabistan savcıları, Kaşıkçı cinayetinin ardından istihbarat yetkilisi Ahmed el Asiri'nin cinayeti yönettiğini, talimatların ise Kahtani tarafından verildiğini açıklamıştı. Her iki isim de Veliaht Prens Selman'ın yakın yardımcılarıydı ve Kaşıkçı cinayeti sonrasında görevden azledildi. Ancak Batılı yetkililere göre, Ocak ayından bu yana gerçekleştirilen 5 mahkemede sadece El- Asiri hazır bulundu.

Batılı yetkililer, Kahtani'nin cinayetle bağlantılı 11 kişinin arasında olmadığını söyleyerek, yokluğunun korunmak amaçlı mı olduğunu yoksa Kahtani'yi kendi yöntemleriyle mi disipline edeceklerini kimsenin bilmediğini öne sürdü.

Krallık savcısı, geçtiğimiz Kasım ayında, cinayet suçuyla ölüm cezasına çarptırılabilecek 5 kişi de dahil olmak üzere 11 isimsiz zanlıya işaret etmişti. Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan online troll ordusu kurduğu iddia edilen Kahtani, ABD'nin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor. Kahtani ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey 5 kişiden biriydi.

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olan ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın yanı sıra Türk diplomatlar da tamamen Arapça gerçekleştirilen Kaşıkçı davalarına gözlemci olarak katılabiliyor.