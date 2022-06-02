İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Danıştay Üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı Kuş'un seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Danıştay Üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı Kuş'un seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Danıştay Üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı Kuş'un seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş’un seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş'un seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince gerçekleşti.

Danıştay Genel Kurulu Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine seçilenler hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan, Danıştay Üyeliğine seçildi.

Mehmet Kalay
 

İLGİLİ HABER
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlekin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
İLGİLİ HABER
Büyükelçi atamaları Resmi Gazetede ! Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de !

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.