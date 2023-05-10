Danıştay'dan e-ticaret yönetmeliğiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 10. Dairesi, 6563 sayılı E-Ticaret Kanunu'nun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan “Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay'ın bu kararı ile elektronik ticaret platformları, tüketicilerin dikkatle

takip ettikleri ve büyük ilgi gösterdikleri indirimli ürün satışı uygulamasına yeniden başlayabilecek. Televizyon ve internet sitelerine kampanyaları ile alakalı reklam yasağı da kalkıyor.

Geçtiğimiz sene 7 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7416 sayılı Kanun ile 6563 sayılı E-Ticaret Kanunu'nda köklü düzenlemeler yapıldı. Konunun muhatapları, sektör temsilcileri ve tüketici birlikleri, yapılan değişikliklerin sektörün büyümesinin önünde engeller getireceğini savundu. Dışardan doğrudan yatırımların gelmesini ve ihracatın artmasını da engelleyeceğini, tüketici haklarının zarar göreceği ifade edilerek, yönetmelikte düzeltme yapılması istedi.

Yapılan kanuni düzenleme ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelik, e-ticaret şirketlerinin tüketici lehine liste fiyatlarına göre ciddi indirim yapmasını da engelledi. Televizyonlarda reklam yasakları ile tüketicilerin bilgi sahibi olma imkanı ortadan kalktı. Elektronik ticaret platformlarının kargo hizmeti vermeleri de yasaklanarak, ürünlerin sağlam ve hızlı teslim edilmesi süreci bitti. Ticaret platformlarının lojistik birimlerindeki istihdamın artması da bu nedenle ortadan kalktı.

1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik'ten elektronik ticaret sektörü ciddi şekilde etkilendi. Bazı ürünlerde indirim imkanı kalktığından uygun fiyatlı ürün arayan tüketiciler sistemden çıktı ve elektronik ticaret hacim kaybetmeye başladı. Ancak yönetmeliğin iptali için Danıştay'a bir danışmanlık şirketi tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Danıştay 10. Dairesi, verdiği karar ile tüketici haklarına zarar veren ve doğrudan dış yatırımı engelleyen bu yönetmeliğin bazı maddeleri hakkında yürütmeyi durdurdu.

Konunun uzmanları, bu kararın ülkeye uluslararası doğrudan yatırımın önündeki engeli kaldırdığını, rekabetin gereği olan serbest fiyat uygulaması ile tüketicinin menfaatlerinin korunabileceği değerlendirmesini yaptı. Yürütmenin durdurulması kararı ile sektörde yaşanacak işten çıkarmaların önüne geçildiği, tüketicilerin uluslararası fiyat ve Türkiye'ye özel indirim imkanlarına yeniden kavuştuğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl 6563 sayılı E-Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapan 7416 sayılı Kanun'un anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptali talebiyle Anayasa Mahkemesine de dava açılmıştı. Anayasa Mahkemesi de tüketiciler aleyhine olan kanunu iptal ederse e-ticaret şirketlerinin bozulan rekabet ortamı yeniden oluşarak, fiyatlarda daha da ciddi indirimler gelebilecek.

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