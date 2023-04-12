Dans ederek hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, Hızırbey Mahallesi 1572. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binada gerçekleşti. İnşaata gelen firma sahibi, yaklaşık 10 bin lira değerinde demirin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan şahsın inşaat alanına araçla geldiği, demirleri gördüğü anda yaşadığı sevinç ve dans ettiği görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Rukiye Senem Ok - Ali Serkan Aygün



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