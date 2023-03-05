Dans gösterisi sırasında 15 metre yükseklikten yere çakıldı

Meksika'nın Puebla eyaletinin Huauchinango şehrinde düzenlenen Los Flores adlı şenlikte 19 yaşındaki Maria Rosa adlı dansçı, gösteri yapmak için tırmandığı 15 metrelik direkten yere çakıldı. Ağır yaralanan Rosa, yerde hareketsiz kalırken, sağlık ekipleri dansçıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Rosa'nın ambulansta hayatını kaybettiği açıklandı.

Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Julio Miguel Huerta yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, eyalet hükümetinin hayatını kaybeden Rosa'nın ailesine destek olacağını açıkladı.

Saim Sevinç



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