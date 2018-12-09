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Dans şampiyonunun intihar ettiği ortaya çıktı

Dans şampiyonunun intihar ettiği ortaya çıktı
Dans şampiyonunun intihar ettiği ortaya çıktı

Türkiye'de yapılan salsa şampiyonalarında 4 kez birinci olan ve ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda yarıştığı salsa kategorisinde üçüncü olan Cem Demir, bir etkinlik için geldiği Adana'da canına kıydı.

 Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden dans şampiyonunun intihar ettiği ortaya çıktı. 

Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ünce katından beton zemine düşen Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Demir'in ölüm sebebini araştıran polis, arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Kısa süre önce annesini kaybeden Demir'in arkadaşlarına gözyaşları içinde maddi sıkıntı içinde olduğunu, hala babasından harçlık aldığını söyleyerek "Babama iyi bakın" dediği öğrenildi. Bir süre ağladıktan sonra hava almak için balkona çıkan Cem Demir'in 4. kattaki balkondan atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.  

 

Fatih Keçe
 

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