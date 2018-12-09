Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden dans şampiyonunun intihar ettiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ünce katından beton zemine düşen Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Demir'in ölüm sebebini araştıran polis, arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Kısa süre önce annesini kaybeden Demir'in arkadaşlarına gözyaşları içinde maddi sıkıntı içinde olduğunu, hala babasından harçlık aldığını söyleyerek "Babama iyi bakın" dediği öğrenildi. Bir süre ağladıktan sonra hava almak için balkona çıkan Cem Demir'in 4. kattaki balkondan atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Fatih Keçe

