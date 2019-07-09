Darbe girişimin 3'üncü yılında darbe girişimi davaların büyük kısmı tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa ve Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesi, Valilik binası, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türk Telekom binası, Mahmutbey Gişeleri ve TRT binası işgal edilmeye çalışmış, boğaz köprüleri kapatılmıştı.

Darbe girişimine 41 dava açıldı

Darbe girişiminin ilk saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'cü askerlerin gözaltına alınması talimatını verilmişti. Darbe girişiminin bastırılmasından sonra başlayan soruşturmalar hızlı bir şekilde tamamlanarak 41 ayrı darbe girişimi davası açılmıştı. Darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümüne girilirken açılan davalardan 37'si karara bağlandı.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 343 yıla kadar hapis

Karara bağlanan davalarda 360 sanık “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 509 sanık ise aynı suçtan müebbet hapse mahkum edildi.

Ayrıca bu sanıklar, “kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, kamu malına zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, konut dokunulmazlığına ihlal” suçlarından da 15 ile 3 bin 343 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Darbe davalarında yargılanan erlerin büyük çoğunluğunun beraatlerine karar verilirken, firari ve yargılama konusu değişen 115 sanığın dosyası ise ayrıldı. Bu sanıklar hakkındaki yargılama ayrı dosyalar üzerinden devam ediyor.

İstanbul'daki ana darbe davasında 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul genelinde darbe girişimini planlayan, organize eden ve olay gecesi koordinasyonu sağlayan üst kademe darbecilerin yargılandığı 24 sanıklı ana davada eski Tuğgeraller Özkan Aydoğdu ve Eyyüp Gürler ile Tümgeneral Fethi Alpay'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 sanığın dosyasını ayıran mahkeme, 2 sanığı da çeşitli suçlardan hapisle cezalandırdı.

Şehitler Köprüsü ve FSM davasında rekor cezalar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlar ve 34 vatandaşın şehit edilmesi, yüzlerce vatandaşın ise yaralanmasına ilişkin davada, 72 sanık “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 22 sanık “anayasal düzeni ortadan kaydırmaya teşebbüse yardım” suçundan 17 yıl yedişer, 5 sanık da aynı suçtan 15'er yıl hapis cezası aldı.

Dava kapsamında bir asteğmen ile 43 erin beraatine karar verilirken sanıklara ayrıca çeşitli suçlardan da 15 ile 3 bin 343 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü işgal girişimi ve 3 kişinin şehit edilmesine ilişkin yargılanan 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet ve çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılırken, dosyası ayrılan 1'i tutuklu 46 er sanık hakkındaki yargılama sürüyor.

Emniyeti işgal davasında Mithat Aynacı ve 10 muvazzaf askere ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nin ele geçirilmesi ve bu sırada zırhlı araçların altında kalarak 5 kişinin şehit düşmesine ilişkin davada, olay gecesi Vatan Caddesi'ndeki bir tankta kamuflajla yakalanan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ve 10 muvazzaf asker, “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılırken büyük çoğunluğu erlerden oluşan 54 sanığın ise beraatine karar verildi.

İstanbul Valiliği binasının ele geçirilmesi girişimine ilişkin, görülen davada 8 subay “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken kışlada kalan 3 ikmalci astsubay ile 4 uzman çavuş ve 73 erin beraatine karar verildi.

İBB davasında 41 sanığa mahkumiyet 11 beraat

FETÖ'nün, 15 Temmuz'da İBB'yi işgal girişimi sırasında 14 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin görülen 52 sanıklı davada, 8 tutuklu subay "Anayasa'yı ihlal, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 2 bin 912'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Benzer suçlardan 31 er 15'er kez müebbet hapse mahkum edilirken, öldürme olaylarına karışmayan 2 sanık ise “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Davada olaylara karışmadıkları tespit edilen 11 erin ise beraatine karar verildi.

İrem Demir