Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelenmesi devam ederken, soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

CHP üyesi olduğu tespit edildi

Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın CHP üyesi olduğu tespit edildi. Diğer 15 amiralim ise hanımı, kardeşi, kız kardeşi gibi yakın akrabalarının CHP üyesi olduğu ortaya çıktı.

İYİ Partili isim de var

Bildiriye imza atan emekli 104 amiral arasında ilk sırada Ergun Mengi yer almıştı. Gözaltına alınan isimlerden olan Mengi'nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.

Bayazit Cebeci

