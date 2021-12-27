Darbeci Semih Terzi'nin aranan eşi teslim oldu

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz 2016 günü darbe girişimine kalkışan ve Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Semih Terzi'nin eşi N.T. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında çıkarılan Yakalama Emri ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına istinaden aranmakta iken 27.12.2021 Pazartesi günü teslim oldu. N.T. akabinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ali Nargüner