Darbecilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev dağılımı yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Görüntülerde, darbecilerin akşam saatlerinde toplanmaya başladığı ve bir süre sonra görev dağılımı yaptıkları görülüyor.

Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin görülen dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor.

Darbe girişimi gecesi kayıtta olan güvenlik kamera kaydı görüntüleri dava dosyasına delil olarak girerken, dosyaya giren görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, darbe girişiminin ilk saatlerinde silahlı askerlerin nizamiye binasının önünde toplandığı görülüyor. Bir müddet sonra karargah nöbet kulübelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belgenin bir asker tarafından getirildiği görülüyor. Belgenin incelenmesinin ardından görev dağılımının yapıldığı, askerlerin bu kapsamda ayrıldığı kameralara yansıyor. Nizamiye binasına geçen bazı rütbeli darbecilerin, burada televizyondan darbe girişimine ilişkin gelişmeleri takip ettiği ve toplantıya devam ettiği kameralarca anbean kaydediliyor. Darbecilerin, toplantı yaptıkları salondan kaçtıkları anlar da kameralarca kaydedildi.

Abdullah Sarica

