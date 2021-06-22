Darbeyi protesto eden Myanmarlı milli futbolcudan Japonya'ya göçmenlik başvurusu

Japonya'da geçtiğimiz ay oynanan Dünya Kupası eleme maçında ülkesindeki askeri darbeyi protesto etmek için 3 parmakla selam veren ve takım arkadaşları ile birlikte dönüş uçağına binmeyerek Japonya'da kalan Myanmarlı milli takım kalecisi Pyae Lyan Aung, Japonya'ya göçmenlik başvurusunda bulundu.

Kendi hayatının yanı sıra ailesinin hayatından da endişe ettiği belirtilen Aung'un, Osaka'da bulunan göçmenlik bürosuna başvurarak iltica talebini resmi makamlara ilettiği öğrenildi.

Protesto etmişti

Japonya ile Myanmar arasında oynanan maçta ülkesinin milli marşı çalınırken "Adalete ihtiyacımız var" yazan elinin 3 parmağını havaya kaldırarak darbeyi protesto eden Aung, ülkesine dönmeyi reddederek Japonya'da kalmıştı. 27 yaşındaki Myanmarlı milli futbolcu, havaalanında gazetecilere verdiği demeçte, eve dönerse hayatının risk altında olacağını söylemişti. Oyuncunun 3 parmağıyla yaptığı hareket, Myanmar'da askeri yönetime karşı bir direniş sembolü olarak kullanılması nedeniyle kamuoyunda büyük ses getirmişti.