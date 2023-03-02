Darende'de depremin ürkütücü fotoğrafı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası Malatya'da da binlerce bina yıkıldı, binlercesi ise ağır hasar aldı. Yaşanan depremin ardından fay hattının geçtiği bölgelerde ortaya çıkan dev fay kırıkları depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Malatya'nın Darende ilçesi Sayfiye Mahallesi sınırlarında yer alan Heyikdağı'nın Kalaycık mevkiinde, deprem sonrası ortaya çıkan dev yarıklar görüntülendi. Bölge halkı tarafından kayda alınan görüntülerde, fay hattının geçtiği alanda oluşan yarıklalar depremin ürkütücü boyutunu gözler önüne sererken, yamaçtaki dağ eteğinden kaya parçalarının da sarsıntı sonucu yerlere düştüğü görülüyor.

İsmet Hüseyin Uğur

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