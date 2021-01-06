Darende'de domuzlar şehre indi

Darende ilçe merkezine inen yaban domuzu evlerin bahçesinde ve sokaklarda yiyecek aradı.

İlçeye bağlı İbrahim Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir anda ortaya yaban domuzu bahçe kapısı açık olan evlere girerek karınlarını doyurmak için yiyecek aradı. Yaban domuzunun evin bahçesine girdiği anlar cep telefonları ile görüntülerken, domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Daha önceden de benzer olayların yaşandığını belirten mahalle sakinleri tedirgin olduklarını belirterek, yetkililerden konu hakkında yardım talebinde bulundu.

Hasan Eryılmaz

