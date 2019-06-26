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Darp cinayetinin son şüphelisi de yakalandı

Darp cinayetinin son şüphelisi de yakalandı
Darp cinayetinin son şüphelisi de yakalandı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde bir kişinin otomobilinin önü kesilerek öldürülmesiyle ilgili firari olan şüpheli de yakalandı.

5 Haziran 2019'da meydana gelen olayda, baba Osman Kurt ile oğlu Özgür Kurt darp edilmiş ve baba Osman Kurt hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından A.K. (25), babası A.K. (55), S.K. (25) ve E.Ç. 12 Haziran'da gözaltına alınmış ve sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. 

Olayın ardından firari olan şüphelilerden Yüksel E. de Manisa'da gözaltına alındı. Ardından Bekilli getirilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.  

Murat Kocabaş

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