Darp ettikleri genci kalbinden bıçaklayarak öldüren sanıklar hakim karşısında

Beyoğlu'nda telefonu gasp ettiği iddiasıyla darp edilen 29 yaşındaki Samet Civelek'in tek hamleyle kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sanıklar İbrahim Bozdağ, Faruk Aküzüm ve Tuncay Bektaş, ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar İbrahim Bozdağ, Faruk Aküzüm ve Tuncay Bektaş, sanık avukatlarıyla hazır bulundu. Duruşmaya maktul Samet Civelek'in ailesi de müşteki sıfatıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Faruk Aküzüm, olay günü Taksim'e eğlence kulübüne gittiklerini, sabah 6 civarı oradan ayrıldıklarını ve Tarlabaşı bulvarında tekel bir bayi önünde taksi beklediklerini söyleyerek, "Tekel bayiye sigara almak için girmiştim, orada çok sayıda siyahi bayan vardı. İçlerinden biri koluma girdi ve kapısına hep birlikte gittiğimiz bir binanın önüne götürdü. Birinci kata çıktık, evde kimse yoktu. Eve girişimle çıkışım toplam 20 dakika sürdü. İbrahim ve Tuncay bu sırada beni dışarıda bekliyorlardı. Binanın girişine geldiğimde 2 kişi benim üzerime doğru geldi, ikisi de erkekti. Birinin elinde bıçak vardı. O sırada telefonum da elimdeydi, telefonumu aldılar. Oradan ayrılıp arkadaşlarımın yanına geldim ve polisi aramalarını söyledim. Biraz bekledikten sonra kır saçlı yaşlı bir adam, bizden telefonu getirme karşılığında 400 lira istedi. Parayı verdim ve o adam maktul Samet Civelek'i çağırdı. İkisi bir şeyler konuştuğu sırada birlikte üst kata çıktığım siyahi kadını gördüm ve yanına giderek onun da bu olayın içinde olduğunu ve polisi beklemesini söyledim" dedi.

"O ana kadar hala yaralandığının farkında değildim"

Sanık Aküzüm savunmasının devamında, "O sırada İbrahim ve Samet'in tartıştığını gördüm, araya girdim. Ayırmak istedim, o kargaşa sırasında İbrahim'in elinde bıçak varmış ve maktul bu sırada bıçaklanmış. Maktul koşmaya başlayınca ben ve İbrahim de peşinden koştuk. Samet iş yeri gibi bir yere girdi, oradakiler de onu dışarıya attılar. Dışarı çıktığında elinde şişe vardı, şişe ile üzerime geldiği için yumruk attım. Maktul yere düşünce İbrahim de tekme attı. Ayağa kalkıp yolun karşısına geçtiği sırada maktulün yere yığıldığını gördüm. O ana kadar hala yaralandığının farkında değildim. Bıçaklandığını da karakolda öğrendim" ifadelerini kullandı.

Maktulün kardeşi mahkemeye görüntü sunacak

Duruşmada maktul Samet Civelek'in kardeşi Sedat Civelek, "Kardeşim binaya girdikten sonra sanıklar da peşinden gidiyor, 8 saniye kadar binada kalıyorlar. Bu görüntüleri de ayrıca sunacağım, sanıklardan şikayetçiyim ve cezalandırılmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Maktulün anne ve babası ise oğullarının telefonunu yeni aldığını, telefon çalacak bir insan olmadığını söyleyerek, sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

1 sanığın savunması diğer celse alınacak

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Bozdağ'ın sonraki celse bir avukat eşliğinde savunmasının alınmasına ve 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sema Demir

