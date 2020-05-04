Darth Vader, Saat Kulesi'ndeki güvercinleri besledi

İzmir'de Konak Belediyesi, Dünya Star Wars Günü dolayısıyla ilginç bir video klip hazırladı. Klipte, korona virüs salgını sebebiyle boş olan Konak sokaklarında dijital efekt ile Millennium Falcon gemisi İzmir'e geldi. Filmin müziği eşliğinde düzenlenen klipte, ‘Stormtrooper'lar sokaklarda yürüdü. Death Star'ın da kadrajda yer aldığı klip sonunda, filmin ana karakterlerinden Darth Vader ve bir Stormtrooper'ın Saat Kulesi'ndeki güvercinleri beslediği görüldü. Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan çalışma, Star Wars hayranları tarafından çok beğenildi.