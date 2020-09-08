Darülaceze'de Dünya Okuma Günü kutlandı

Ketebe Yayınları, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolasıyla Darülaceze'de bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik öncesi Darülaceze sakinlerine Güray Süngü'nün “Kış Bahçesi” ve “Sayıklar Bir Dilde” ile Kadir Daniş'in “Yeryüzü Blues” kitapları hediye edildi. Kitap bağışı ve yazar söyleşi programıyla Darülaceze sakinlerine moral ve motivasyon sağlamayı amaçlayan yayınevi, aynı zamanda okumanın ve yazmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında, Darülaceze bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyularak, Sanatçı Erdal Şahin müzik dinletisinde bulundu, ardından kitapların yazarları söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin moderatörlüğünü TVNET Ketebe Programı Sunucusu Mehmet Önder üstlendi. Söyleşinin sonunda Darülaceze sakinleri, Ketebe Yazarları Güray Süngü ve Kadir Daniş'e kitaplarına dair sorular yöneltti. Soruları yanıtlayan yazarlar, Darülaceze sakinleriyle keyifli anlar yaşadı. Söyleşi sonrası Ketebe yazarları kitaplarını imzaladı.

Programa dair açıklama yapan Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, “Darülaceze'de yaşamlarını sürdüren büyüklerimizle 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle buluşmak istedik. Onlara özel bir program hazırladık. Kitaplarımızı hediye ederek yazarlarımızla buluşturduk ve söyleşinin ardından kitap imza programı düzenledik. Bu sayede hem 125 yıllık tarihe sahip olan Darülaceze Başkanlığı sakinlerinin yanında olduğumuzu gösterdik hem de her yaşta okuma yazmanın önemine dikkat çekmeyi amaçladık” dedi. Çalışkan, Dünya Okuma Günü vesilesiyle Darülaceze ile birlikte toplam bin adet kitap bağışı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Söyleşinin ardından Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci basına röportaj verdi. Etkinlik hakkında görüşlerini dile getiren Başkan Cebeci şunları söyledi:

“Bu tür kurumlar arasında dünyada son derece ciddi pandemi vakalarının yaşandığını duyuyoruz. Karantina döneminde hasta bakıcılarımız, hemşirelerimiz kurumda kaldılar. Dünyada maalesef örneklerini gördük, çalışanlar hastaları bırakıp kaçtılar. Bizde böyle bir şey yaşanmadığı gibi sakinlerimiz arasında pozitif vaka da yaşanmadı. Aldığımız tedbirler ile 500 kişiden fazla sakinin kaldığı, 400 civarında çalışan olan bu kurumda hamd olsun ki belki dünyada korona virüs nedeniyle hiçbir ölüm yaşanmayan tek kurumuz. Bununla gurur duyuyoruz. Buraya günde 250'den fazla ziyaretçi gelirdi. Kapıları tamamen kapatmadık, ziyaretleri kısıtladık, önlemlerimizi aldık. Pandemi döneminde burada kalan sakinlerimiz yalnız kaldığı için çok üzülüyordu. Bugün yayınevimizin Dünya Okuma-Yazma Günü dolayısıyla düzenlediği bu programla sosyal mesafe kurallarına uyarak güzel bir organizasyona imza attık. Yazarlarımız kitaplarını imzalayacak, söyleşide soruları yanıtlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

