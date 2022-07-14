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Datça orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden anbean takip ediliyor

Datça orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden anbean takip ediliyor
Datça orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden anbean takip ediliyor

Muğla’nın Datça ilçesinde süren orman yangını 7 gün 24 saat esasıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Yangın Yönetim Merkezi’nden takip ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, yangınlarla mücadele yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Türkiye'deki tüm yangın söndürme çalışmaları bu merkezden kontrol ediliyor.

Yangını tespit eden İnsansız Hava Araçları (İHA) ile alanlarda görevli uçakların kayıt altına aldığı görüntüler, 10 kişilik ekibin görev yaptığı Yangın Yönetim Merkezine aktarılıyor. Yurt genelindeki 70 yangın gözetleme kulesi sayesinde elde edilen bilgiler ve görüntüler merkeze ulaştırılırken, navigasyon sistemiyle bütün araçların nerede olduğu görülebiliyor. İHA'lardan alınan veriler ışığında yangının nasıl ve hangi bölgeye kadar hareket edebileceği tahmin edilen merkezde, bu kararlar ışığında yangınla mücadele araçları bölgelere sevk ediliyor. Orman yangınının çıktığı bölgelere gidecek takviye ekiplere de bu merkezden karar verilerek, herhangi bir karışıklığın oluşmasının önüne geçiliyor.

Datça'daki orman yangını da merkezden kontrol ediliyor
Yangın Yönetim Merkezi yetkililerince yapılan açıklamada, Datça ilçesi Mesudiye mevkiindeki orman yangınının 13 Temmuz tarihinde saat 12.21'de çıktığı, ilk müdahaleninse 14 dakika sonra saat 12.35'te yapıldığı belirtildi. Yangını kontrol alma çalışmalarının devam ettiği bildirilen açıklamada, alana sevk edilen personel, araç ve cihaz sayısının şu şekilde olduğu kaydedildi:

“1 İHA, 10 uçak, 3 idari helikopter, 17 su atar helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 50 diğer araç, 21 su tankeri, 61 iş makinası, 6 TOMA ve bin 596 personel.”

Huzeyfe Tarık Yaman - İbrahim Çakmak

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