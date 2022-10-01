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Datça ve Marmaris'te 70 göçmen kurtarıldı

Datça ve Marmaris'te 70 göçmen kurtarıldı
Datça ve Marmaris'te 70 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 Türk vatandaşı da yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışırken yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında öğle saatlerinde can salı içerisinde düzensiz göçmen tespit edildi. Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itiler can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında da can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bekir Tosun - Güldemet Kızıl - Mehmet Ölmez
 

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