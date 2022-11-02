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Datça'da 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça'da 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça'da 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde sürüklenen bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik bot içinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs da yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bekir Tosun - Mehmet Ölmez
 

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